Volley, Mondiali U21 femminili: Italia ai quarti, Indonesia sconfitta 3-1

13 Ago 2025 - 22:04

Prosegue nel migliore dei modi l'avventura della nazionale under 21 femminile impegnata nei Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Surabaya (Indonesia). Dopo la sconfitta subita nell'ultima gara della fase a gironi contro la Turchia, le azzurrine di Gaetano Gagliardi sono tornate in campo e con una prova di maturità e determinazione, hanno superato con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13) l'Indonesia, staccando dunque il pass per i quarti di finale. Il successo odierno conferma l'Italia come una tra le protagoniste assolute della rassegna iridata e proietta con fiducia la squadra alla prossima sfida, in programma venerdì 15 agosto contro la Cina (orario da definire), che a sua volta, ha guadagnato l'accesso al turno successivo superando la Thailandia per 3-0 (25-15, 25-18, 25-19). Top scorer del match l'azzurra Adigwe con 27 punti a referto. Da segnalare, per l'Italia, anche la doppia cifra di Manfredini (15), Piomboni (12) e Marchesini (10).

