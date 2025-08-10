Orienteering: critiche le condizioni di Debertolis, familiari in Cina

Il 29enne stava correndo la gara inaugurale dei World Games a Chengdu quando è caduto a terra: è stato trovato privo di sensi
Sabato notte la madre e il fratello del trentino Mattia Debertolis, accompagnati da Gabriele Viale, presidente del PWT Italia, società di appartenenza dell'atleta e, in questa circostanza, rappresentante del presidente della Federazione italiana sport orientamento, hanno raggiunto la Cina, nell'area di Chengdu, e l'ospedale in cui è ricoverato in prognosi riservata l'azzurro colpito da un malore durante la gara inaugurale dei World Games.
"La situazione clinica dell'atleta è definita dallo staff medico critica - si legge in una nota della Federazione -. Sono in corso consulti, anche con altri ospedali cinesi, per stabilire il percorso terapeutico più appropriato. Grazie all'immediato intervento del governo italiano, coinvolto attraverso il ministro Andrea Abodi, e al massimo supporto garantito da Ambasciata e Consolato, unito a un'assistenza clinica in loco di altissimo livello, è stato assicurato a Mattia sostegno e assistenza totali. A tutti va il nostro più sentito ringraziamento".
A un certo punto della prova di Chengdu, il GPS di Debertolis ha smesso di trasmettere: i soccorsi sono subito scattati e il 29enne è stato trovato al suolo privo di sensi, nella caduta potrebbe aver battuto la testa contro un sasso. L'ipotesi del malore è avvalorata dai 43 gradi sotto i quali si è svolta la prova, con diversi atleti che si sono ritirati proprio per il gran caldo. Anche papà Fabio è di questa idea: "Faceva caldissimo e Mattia non avrebbe mai mollato, ci teneva troppo. Quello che continuo a dirmi, però, è che mio figlio era molto allenato" le parole a ILT.
