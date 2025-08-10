Orienteering: critiche le condizioni di Debertolis, familiari in Cina

A un certo punto della prova di Chengdu, il GPS di Debertolis ha smesso di trasmettere: i soccorsi sono subito scattati e il 29enne è stato trovato al suolo privo di sensi, nella caduta potrebbe aver battuto la testa contro un sasso. L'ipotesi del malore è avvalorata dai 43 gradi sotto i quali si è svolta la prova, con diversi atleti che si sono ritirati proprio per il gran caldo. Anche papà Fabio è di questa idea: "Faceva caldissimo e Mattia non avrebbe mai mollato, ci teneva troppo. Quello che continuo a dirmi, però, è che mio figlio era molto allenato" le parole a ILT.