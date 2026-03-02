World Baseball Classic 2026, Konami sponsor ufficiale
Konami Digital Entertainment, B.V. si conferma sponsor ufficiale del WORLD BASEBALL CLASSIC 2026, torneo mondiale che si terrà in quattro città - Tokyo (Giappone), San Juan (Porto Rico), Houston (Texas, USA) e Miami (Florida, USA) - da giovedì 5 marzo 2026 a mercoledì 18 marzo 2026. Prestigioso torneo organizzato dalla World Baseball Classic, Inc. dal 2006, il WORLD BASEBALL CLASSIC coinvolge squadre nazionali e regionali da tutto il mondo. La sesta edizione, il WORLD BASEBALL CLASSIC 2026, vedrà 20 paesi e territori competere in intense sfide per aggiudicarsi il titolo di miglior squadra di baseball al mondo.
Konami Digital Entertainment continuerà a sostenere il WORLD BASEBALL CLASSIC 2026 in qualità di sponsor globale, dopo aver già patrocinato il torneo del 2023. Attraverso la sponsorizzazione di questo evento, seguito dagli appassionati di baseball di tutto il mondo, KONAMI si pone l’obiettivo di trasmettere il fascino di questo sport a un pubblico sempre più ampio, contribuendo alla promozione e allo sviluppo sostenibile della cultura sportiva.