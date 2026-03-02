World Baseball Classic 2026, Konami sponsor ufficiale

Konami Digital Entertainment, B.V. si conferma sponsor ufficiale del WORLD BASEBALL CLASSIC 2026, torneo mondiale che si terrà in quattro città - Tokyo (Giappone), San Juan (Porto Rico), Houston (Texas, USA) e Miami (Florida, USA) - da giovedì 5 marzo 2026 a mercoledì 18 marzo 2026. Prestigioso torneo organizzato dalla World Baseball Classic, Inc. dal 2006, il WORLD BASEBALL CLASSIC coinvolge squadre nazionali e regionali da tutto il mondo. La sesta edizione, il WORLD BASEBALL CLASSIC 2026, vedrà 20 paesi e territori competere in intense sfide per aggiudicarsi il titolo di miglior squadra di baseball al mondo.