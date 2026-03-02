Iran, Federscherma internazionale: "Rinviate le gare di coppa del mondo"

02 Mar 2026 - 15:27
Rinviate tutte le gare di coppa del mondo di scherma in programma il prossimo week end. La decisione è stata presa dalla federazione internazionale a causa della situazione globale dopo l'attacco all'Iran di Usa e Israele. Tre le gare in programma c'era anche il trofeo Luxardo di Padova, tappa del circuito iridato di sciabola maschile. "Vista l'attuale situazione globale, la relativa incertezza e il crescente numero di delegazioni che potrebbero non essere in grado di viaggiare o di rientrare nei propri Paesi a causa di cancellazioni dei voli, il comitato esecutivo della FIE ha deciso di rinviare le prove al Cairo (cdm di fioretto, 5-8 marzo), Padova (cdm sciabola maschile, 6-8 marzo) e Atene (cdm sciabola femminile, 6-8 marzo)". Questa decisione "di forza maggiore - si legge nella comunicazione della FIE alle Federazioni nazionali - è stata adottata al fine di garantire, come priorità assoluta, la sicurezza dell'intera famiglia della scherma e di assicurare che le delegazioni non siano private della partecipazione per ragioni al di fuori del loro controllo. Inoltre, il Comitato Esecutivo della FIE continuerà a monitorare quotidianamente la situazione e a collaborare con gli organizzatori in merito a possibili nuove date".

