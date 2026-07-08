Wimbledon, sul Centrale è ancora Sinner vs Djokovic: orario e data del match

Tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle ore 14.30 italiane sul Campo Centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone (tra i vincenti di Cobolli-Fery e Zverev-Fritz).