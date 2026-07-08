Wimbledon, sul Centrale è ancora Sinner vs Djokovic: orario e data del match

08 Lug 2026 - 17:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle ore 14.30 italiane sul Campo Centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone (tra i vincenti di Cobolli-Fery e Zverev-Fritz).

Leggi anche

Wimbledon, eterno Djokovic: batte Auger-Aliassime e va in semifinale contro Sinner. Avanti anche Zverev

Ultimi video

00:23
"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

01:23
Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

02:44
D'Ambrosi: "Vogliamo riportare una medaglia olimpica in Italia"

D'Ambrosi: "Vogliamo riportare una medaglia olimpica in Italia"

00:59
Morejon: "Grande orgoglio per questo titolo italiano"

Morejon: "Grande orgoglio per questo titolo italiano"

00:23
"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

"Mamma mia": i pugni di Morejon sono pesantissimi, Dezan si gasa in telecronaca

I più visti di Altri Sport

Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Rollercoaster: nuova via sulla spalla sud del K7 per Della Bordella e compagni

Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

MCH POCHETTINO LANCIATORE MCH

Pochettino lanciatore per un giorno: apre così il match dei Mariners

Rollercoaster: nuova via sulla spalla sud del K7 per Della Bordella e compagni

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:59
Wimbledon, sul Centrale è ancora Sinner vs Djokovic: orario e data del match
Djokovic
16:46
Djokovic: "Magari giocare solo 90 minuti come Messi". Poi stuzzica Sinner
16:14
Volley, De Giorgi: "Ci giochiamo medaglie, ma la vittoria non sia un obbligo"
14:02
Basket, un ex fischietto di calcio diventa commissario del Comitato arbitri
13:42
Volley, Nations League donne: l'Italia supera l'Ucraina all'esordio in Pool 8