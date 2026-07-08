Atletica, Jacobs punta forte sugli Europei e rinuncia alla Diamond League

Marcell Jacobs non sarà in pista venerdì sera a Montecarlo per la decima tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo ha scelto di rinunciare in via precauzionale all'appuntamento del Meeting Herculis a causa di un lieve affaticamento muscolare. L'azzurro allenato da Paolo Camossi tornerà regolarmente in pista ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze nel weekend del 25 e 26 luglio. Reduce da quattro splendide gare con miglioramenti continui tra Roma (9.99), Parigi (9.96) e Eisenstadt (9.84/+2.3 in batteria e 9.67/+4.1 in finale), il velocista delle Fiamme Oro ha preferito evitare ogni possibile rischio in vista del grande obiettivo della stagione, gli Europei di Birmingham del 10-16 agosto, dove cercherà di conquistare il terzo oro consecutivo nei 100 metri.