Vuelta, 10a tappa: Vine vince dalla fuga, Vingegaard si riprende la maglia rossa

Dopo il giorno di riposo si riparte con un arrivo in salita, nei 175.3km dal Parque de la Naturaleza Sendaviva a El Ferial/Larra Belague. Dopo 120km tranquilli si scala l'Alto de las Coronas (8.3km al 4.4%), mentre l'ascesa finale è lunga 9.4km con pendenza media al 6.3%. La particolare conformazione della tappa genera una maxi-fuga con trenta uomini, che somma vari volti noti: da Castrillo (Movistar) a Kwiatkowski (Ineos), passando per Masnada (Astana) e Sean Quinn (Ef). La primissima ascesa e un lungo tratto in falsopiano scremano il gruppetto dei fuggitivi, che arriva a tre minuti di margine. Restano così in dieci: Vine (Uae), Bernard (Lidl-Trek), Castrillo e Romo (Movistar), Ryan (Ef), Azparren (Q36.5), Conci (Astana), Balderstone (Caja Rural), Vermaerke (Picnic-PostNL) e Segaert (Lotto). Quest'ultimo prova l'allungo prima dell'ascesa finale, ma viene ripreso coi primi allunghi: si muove Castrillo, poi è Jay Vine a involarsi in solitaria.