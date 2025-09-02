Vuelta, 10a tappa: Vine vince dalla fuga, Vingegaard si riprende la maglia rossa

L'australiano trionfa a Larra Belagua, quarto successo per l'Uae. Il danese stacca Traeen ed è nuovamente il leader
© IPA
Si ritorna sulle strade della Vuelta, dopo il giorno di riposo, con l'arrivo in salita a El Ferial/Larra Belagua. La conformazione della tappa e la pendenza media al 6.3% della salita non spaventano i big, ma viene fatta comunque selezione: Jonas Vingegaard stacca Traaen, che lascia la maglia rossa dopo quattro tappe. La vittoria va però al fuggitivo Jay Vine, che precede Castrillo: il gruppo arriva a 1'05", perdono terreno Tiberi e Fortunato.
Dopo il giorno di riposo si riparte con un arrivo in salita, nei 175.3km dal Parque de la Naturaleza Sendaviva a El Ferial/Larra Belague. Dopo 120km tranquilli si scala l'Alto de las Coronas (8.3km al 4.4%), mentre l'ascesa finale è lunga 9.4km con pendenza media al 6.3%. La particolare conformazione della tappa genera una maxi-fuga con trenta uomini, che somma vari volti noti: da Castrillo (Movistar) a Kwiatkowski (Ineos), passando per Masnada (Astana) e Sean Quinn (Ef). La primissima ascesa e un lungo tratto in falsopiano scremano il gruppetto dei fuggitivi, che arriva a tre minuti di margine. Restano così in dieci: Vine (Uae), Bernard (Lidl-Trek), Castrillo e Romo (Movistar), Ryan (Ef), Azparren (Q36.5), Conci (Astana), Balderstone (Caja Rural), Vermaerke (Picnic-PostNL) e Segaert (Lotto). Quest'ultimo prova l'allungo prima dell'ascesa finale, ma viene ripreso coi primi allunghi: si muove Castrillo, poi è Jay Vine a involarsi in solitaria.
Nel gruppo dei big, invece, l'Uae alza il ritmo con una grande azione di Ayuso, che fa selezione: cedono Fortunato, Bernal, Tiberi e la maglia rossa Traeen. Almeida prova due scatti, Vingegaard risponde e la strada non consente ulteriori mossi. Trionfa Jay Vine, che consolida la maglia a pois e precede di 35" Castrillo: Vingegaard e i migliori arrivano a 1'05", Traeen a 2'08". Il norvegese perde così la maglia rossa dopo quattro tappe, restituendola a Jonas Vingegaard: il danese guida con 26" sull'ex leader, terzo Almeida a 38". Seguono Pidcock (58"), Gall (+2'03"), Ciccone (+2'05"), Jorgenson (+2'12"), Hindley e Pellizzari (+2'16) e Riccitello (+2'43") che chiude la top-10.
Domani sono previsti dei nuovi distacchi, nei 157.4km da e verso Bilbao: si sale sui muri baschi, potrebbe cambiare la corsa.
Commenti (0)