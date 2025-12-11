Logo SportMediaset

MotoGP, VR46 Racing Team presenta la squadra il 14 gennaio a Roma

11 Dic 2025 - 22:30

Il 2026 presenta una nuova sfida per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che è pronto a svelare i colori delle sue Ducati Desmosedici GP. La squadra di Tavullia - si legge in una nota - presenterà la sua quinta stagione nella categoria regina Mercoledì 14 Gennaio a Roma, città natale dei due piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Sede dell'evento sarà Villa Miani, sontuoso scenario con vista sulla Capitale d'Italia. Dopo un 2025 di crescita e soddisfazioni, terzi nella classifica dei team, con un totale di sei podi nei GP e sette podi Sprint, i piloti e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team sono pronti a confermarsi in lotta per le posizioni di vertice nella stagione che sta per arrivare, accompagnati per il terzo anno consecutivo dal title partner Pertamina Lubricants. L'evento si svolgerà a partire dalle 12.00.

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

23:30
Freccette: a Londra torna il Mondiale, tutti in fila per Littler
22:33
Mondiale per club volley, Scandicci vince ancora e chiude il girone in testa
22:30
MotoGP, VR46 Racing Team presenta la squadra il 14 gennaio a Roma
21:31
Milano-Cortina, De Sanctis: "Preoccupazione ma fiducia per strutture non consegnate"
20:17
Ministro Salute: "Il Governo rafforza il suo impegno nel contrasto al doping"