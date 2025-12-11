MotoGP, VR46 Racing Team presenta la squadra il 14 gennaio a Roma

Il 2026 presenta una nuova sfida per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che è pronto a svelare i colori delle sue Ducati Desmosedici GP. La squadra di Tavullia - si legge in una nota - presenterà la sua quinta stagione nella categoria regina Mercoledì 14 Gennaio a Roma, città natale dei due piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Sede dell'evento sarà Villa Miani, sontuoso scenario con vista sulla Capitale d'Italia. Dopo un 2025 di crescita e soddisfazioni, terzi nella classifica dei team, con un totale di sei podi nei GP e sette podi Sprint, i piloti e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team sono pronti a confermarsi in lotta per le posizioni di vertice nella stagione che sta per arrivare, accompagnati per il terzo anno consecutivo dal title partner Pertamina Lubricants. L'evento si svolgerà a partire dalle 12.00.