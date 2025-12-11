Mondiale per club volley, Scandicci vince ancora e chiude il girone in testa

Scandicci imita Conegliano e centra la terza vittoria consecutiva, anche questa per 3-0, nella fase a gironi del Mondiale per club di pallavolo femminile, in corso in Brasile. Le toscane battono l'Alianza Lima 25-11, 25-15, 25-23 e chiudono il gruppo A al primo posto. In semifinale, sabato, affronteranno le brasiliane del Dentil Praia Clube mentre Conegliano se la vedrà con l'altra squadra di casa, l'Osasco San Cristovao, con la possibilità di avere domenica una finale tutta italiana per la conquista del trofeo.