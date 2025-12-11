Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ministro Salute: "Il Governo rafforza il suo impegno nel contrasto al doping"

11 Dic 2025 - 20:17

"Oggi confermiamo e rafforziamo l'impegno del Governo nel contrasto al doping, una priorità che richiede massima attenzione e collaborazione da parte di tutte le istituzioni", lo ha detto il ministro della salute, Orazio Schillaci, visitando la nuova sede laboratorio antidoping a Roma. "Il ministero della Salute garantisce un contributo costante e fattivo attraverso le attività di sorveglianza della sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive nonché attraverso le campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani - ha aggiunto -. È un impegno e una responsabilità comune che da oggi trovano nella nuova sede del Laboratorio Antidoping FMSI di Roma un rinnovato impulso per il contrasto al doping e per la tutela dell'etica sportiva e della salute pubblica". Schillaci ha concluso: "Vogliamo avere un ambiente sportivo pulito e sicuro". 

Ultimi video

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

I più visti di Altri Sport

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:31
Milano-Cortina, De Sanctis: "Preoccupazione ma fiducia per strutture non consegnate"
20:17
Ministro Salute: "Il Governo rafforza il suo impegno nel contrasto al doping"
19:16
Mondiale per club volley, Conegliano fa l'en plein nel girone
19:11
Sci alpino, Cdm: Vinatzer guida azzurri in gigante e slalom Val d'Isere
18:30
Basket, Petrucci conferma: "Il progetto Nba Europe è cosa fatta, manca solo la partenza"