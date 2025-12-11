Ministro Salute: "Il Governo rafforza il suo impegno nel contrasto al doping"

"Oggi confermiamo e rafforziamo l'impegno del Governo nel contrasto al doping, una priorità che richiede massima attenzione e collaborazione da parte di tutte le istituzioni", lo ha detto il ministro della salute, Orazio Schillaci, visitando la nuova sede laboratorio antidoping a Roma. "Il ministero della Salute garantisce un contributo costante e fattivo attraverso le attività di sorveglianza della sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive nonché attraverso le campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani - ha aggiunto -. È un impegno e una responsabilità comune che da oggi trovano nella nuova sede del Laboratorio Antidoping FMSI di Roma un rinnovato impulso per il contrasto al doping e per la tutela dell'etica sportiva e della salute pubblica". Schillaci ha concluso: "Vogliamo avere un ambiente sportivo pulito e sicuro".