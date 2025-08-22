Mondiali volley, Fahr: "Sappiamo cosa vogliamo"

"Sappiamo bene cosa vogliamo. Ce la godiamo, con la 'cazzimma' giusta..". Cosi' Sarah Fahr, centrale dell'Italia di volley femminile e oro olimpico a Parigi, dopo la vittoria delle azzurre alla prima del Mondiale, a Pukhet. "L'inizio contro la Slovacchia e' stato macchinoso - ha detto a RaiSport - ma serviva per rompere il ghiaccio, e va bene cosi'. All'inno mi sono emozionata". Myriam Sylla ha parlato dello strano episodio del gatto che ha attraversato il campo al momento degli inni ("era un gattino spaurito, ma c'era una tra noi ancora piu' impaurita: pensavamo scappasse a gambe levate, ma non dico chi..") e ha parlato delle ambizioni azzurre. "Trenta vittorie di fila? Spero di non scoprire il momento in cui non saremo piu' le imbattibili. Ma e' chiaro che qui tutti vogliono metterci i bastoni tra le ruote. Ora pero' pensiamo alla prossima, contro Cuba".