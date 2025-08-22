Logo SportMediaset
Nuoto, Mondiali jr: oro Del Signore 50 dorso con record italiano di categoria

22 Ago 2025 - 18:38

Proseguono i Mondiali jr di nuoto all'Aquatic Complex di Otopeni con le semifinali e finali della quarta giornata che potrebbe rendere ancora più ricco il medagliere dell'Italnuoto di Marco Menchinelli. In Romania si gareggia fino a domenica 24 agosto. Daniele Del Signore fa saltare il banco, fa all-in e si prende, in coabitazione con il russo Georgii Iakovlev, titolo del mondo, record italiano juniores e con un tempo ad dir poco pazzesco. Il 18enne di Genzano di Roma - tesserato per CC Aniene, allenato da Mirko Nozzolillo e argento con la staffetta veloce - nuota in 24"91, che cancella il 25"02 siglato in semifinale quando ha cancellato il 25"13 stampato nel 2024. "E' una gioia ed un'emozione incredibile - racconta Daniele, secondo agli Eurojrs - puntavo a scendere sotto ai 25" ma non pensavo addirittura di arrivare all'oro. E' stato tutto perfetto: ho preso un buon start e poi non ho mai abbassato il ritmo. E' stata una gara pazzesca. Voglio ringraziare la mia famiglia, la mia società, il mio allenatore e la Federazione perché questo traguardo è anche merito loro". Terzo è l'Irlandese John Short in 25"06. Del Signore balza dall'undicesimo all'ottavo posto tra i performer italiani. SEMIFINALI. Si ferma nei 50 dorso una brava Chiara Lamanna decima. La 16enne romana - tesserata per CC Aniene, seguita da Mirko Nozzolillo - tocca in 28"45, ventuno centesimi peggio della statunitense Charlotte Crush ottava in 28"24 ed ultima delle ammesse. La coreana Kim Seunqwon griffa il miglior crono in 27"77.

