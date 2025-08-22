Logo SportMediaset
Basket: Trento, con Cremona e Sassari test per Supercoppa

22 Ago 2025 - 18:20

Dopo le visite mediche di routine, Dolomiti Energia Trentino apre la stagione con il primo allenamento agli ordini di coach Massimo Cancellieri. Ancora assenti i due lunghi: Selom Mawugbe, che raggiungerà Trento domenica dopo qualche giorno extra concesso dalla società in occasione della nascita del suo primogenito Shiloh, e Jordan Bayehe, impegnato con il Camerun ad AfroBasket 2025. Assente giustificato anche l'ultimo acquisto, Khalif Battle. Per i bianconeri si apre così un programma di circa 30 giorni di preparazione in vista della Frecciarossa Supercoppa 2025, in calendario al Forum di Assago sabato 27 e domenica 28 settembre. Dopo la prima settimana di lavoro in città, dal 27 al 30 agosto la squadra salirà in val di Non per il tradizionale ritiro che includerà anche la Melinda Cup contro la Vanoli Cremona in programma sabato 30 agosto alle 18. Il precampionato proseguirà poi con altri sette test, tra cui l'ormai classico Memorial Brusinelli, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre alla Bts Arena, dove i bianconeri affronteranno Sassari e una tra Trapani e Udine.

