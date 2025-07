Volley: pallavolista di Perugia denuncia, io licenziata perchè incinta

La pallavolista Asja Cogliandro, quindici anni di carriera tra A1 e A2, sarebbe stata allontanata dalla sua squadra, Perugia, dopo essere rimasta incinta. E' quanto ha riferito la stessa atleta in una intervista al quotidiano La Stampa. "Una grande storia d'amore finita con una inconcepibile violenza psicologica di cui non capisco proprio il motivo", ha esordito. "Avevamo un rapporto fantastico, squadra e società. Io in particolare. Loro hanno un bel progetto di crescita, mi sembrava, e io ho firmato il rinnovo dopo la promozione in A1 ben sapendo di essere utile più dal punto di vista caratteriale che in campo. Non sarei stata titolare, era chiaro: eravamo in quattro nel mio ruolo, ma quando c'è da mettere in campo quelle due o tre urla di esperienza, sono ideale. Lo so io e lo sapevano loro. Se non fossi rimasta incinta i miei spazi li avrei trovati", ha detto Cogliandro aggiungendo poi che dopo la promozione "a maggio 2024 c'era già il contratto, a posto. In cinque abbiamo fatto così, come una famiglia felice di stare insieme. Grazie a Perugia io sono cresciuta sia dal punto di vista pallavolistico che mentale, non ho problemi a riconoscerlo. Con il presidente ci si sentiva tutti i giorni".