Vela, Red Bull Italy SailGP Team pronto per la tappa di Portsmouth

23 Lug 2026 - 15:08
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© SailGP

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Il Rolex SailGP Championship torna in Europa per il settimo appuntamento della Season 6 e fa nuovamente tappa a Portsmouth, sulla costa del Solent. Dopo la lunga fase oltreoceano, SailGP torna così in uno dei luoghi simbolo della vela mondiale, dove da sempre storia, tradizione e innovazione si incontrano

Il Solent rappresenta da sempre uno dei campi di regata più iconici del panorama velico internazionale. Sulle acque che separano Portsmouth dall'Isola di Wight sono state scritte pagine fondamentali della storia di questo sport, avendo ospitato alcune delle regate più prestigiose al mondo. A pochi chilometri sorgono Southampton, uno dei principali porti britannici, e Cowes, universalmente riconosciuta come una delle capitali mondiali della vela grazie alla storica Cowes Week e al suo profondo legame con l’America’s Cup. È proprio in questo contesto che si inserisce oggi il Rolex SailGP Championship, il circuito velico più veloce al mondo, capace di unire tradizione e tecnologia in uno spettacolo senza eguali.

Su questi presupposti, Portsmouth rimane uno dei campi di regata più spettacolari dell'intero calendario SailGP. Le condizioni sono infatti all’insegna del vento sostenuto, che si traduce in regate estremamente dinamiche, capaci di regalare sempre uno spettacolo di altissimo livello. Per il weekend inglese è previsto ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni, con le tribune del SailGP Race Stadium attese al completo per assistere alle manovre degli F50 a pochi metri dalla costa.

Il Red Bull Italy SailGP Team arriva a Portsmouth dopo la serie di appuntamenti atlantici che hanno confermato la costante crescita della squadra. Nel corso della stagione il team ha continuato a migliorare non solo sotto il profilo dei risultati, ma soprattutto in termini di affiatamento, solidità e coesione all'interno del gruppo. Le difficoltà affrontate nelle scorse tappe hanno sortito l’effetto di compattare ulteriormente la squadra, che è pronta ad affrontare una nuova sfida in uno dei contesti più prestigiosi dell'intero campionato.

Lo scorso anno Portsmouth regalò al Red Bull Italy SailGP Team un incoraggiante quinto posto, risultato che rappresenta oggi un importante punto di riferimento in vista del ritorno sul campo di gara inglese.

Per l'appuntamento britannico il Red Bull Italy SailGP Team scenderà in acqua con Phil Robertson al timone e Jana Germani nel ruolo di strategist, affiancati dal campione SailGP e di America’s Cup Kyle Langford come wing trimmer, Andrea Tesei come flight controller, dal due volte medagliato olimpico Will Ryan in qualità di grinder 2 e da Matteo Celon, ex-grinder su Luna Rossa, nel ruolo di grinder 1. Enrico Voltolini continuerà a far parte del roster del team, nel quadro della volontà della squadra di ampliare costantemente il proprio gruppo di atleti. In un campionato come SailGP, caratterizzato da ritmi elevatissimi e da un continuo sviluppo tecnico e sportivo, poter contare su un numero sempre maggiore di velisti preparati rappresenta infatti un elemento fondamentale per la crescita del progetto nel lungo periodo.

Il programma dell’evento seguirà il format a gruppi introdotto da SailGP per le Qualifying Rounds del 2026. Le 13 squadre saranno suddivise in due raggruppamenti (sette team nel Gruppo A e sei nel Gruppo B) con l’obiettivo di ridurre l’affollamento nelle fasi di partenza e alla prima boa, limitando il rischio di collisioni, danni alle imbarcazioni e infortuni agli equipaggi. Al termine delle regate di qualificazione, le prime due squadre di ciascun gruppo accederanno alla finalissima a eliminazione diretta, che assegnerà la vittoria.

Jimmy Spithill, CEO del team, ha commentato: “Portsmouth può regalare qualsiasi condizione meteo, ma una cosa è certa: tribune sold out e un pubblico straordinario per tutto il weekend. Non vediamo l'ora di vivere un grande fine settimana di regate.”

Tutto è pronto per un nuovo fine settimana in cui il Rolex SailGP Championship offrirà ancora una volta uno spettacolo ad altissima intensità, riunendo alcuni dei migliori velisti del panorama internazionale su uno dei campi di regata più celebri al mondo.

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