Vela, Red Bull Italy SailGP Team pronto per la tappa di Portsmouth

Il Solent rappresenta da sempre uno dei campi di regata più iconici del panorama velico internazionale. Sulle acque che separano Portsmouth dall'Isola di Wight sono state scritte pagine fondamentali della storia di questo sport, avendo ospitato alcune delle regate più prestigiose al mondo. A pochi chilometri sorgono Southampton, uno dei principali porti britannici, e Cowes, universalmente riconosciuta come una delle capitali mondiali della vela grazie alla storica Cowes Week e al suo profondo legame con l’America’s Cup. È proprio in questo contesto che si inserisce oggi il Rolex SailGP Championship, il circuito velico più veloce al mondo, capace di unire tradizione e tecnologia in uno spettacolo senza eguali.