Basket, riforma del sistema: concordato un tavolo tecnico Fip, Lba e Lnp

23 Lug 2026 - 12:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Federazione italiana pallacanestro (Fip), la Lega basket Serie A (Lba) e la Lega nazionale pallacanestro (Lnp) hanno concordato l'apertura di un tavolo tecnico per analizzare i contenuti di una possibile riforma del sistema del basket italiano e confrontare visioni, esigenze e finalità delle singole parti. L'iniziativa segue le interlocuzioni in atto già da diversi mesi e vuole dare un seguito operativo al dialogo avviato. Al centro del confronto le strategie per lo sviluppo del movimento cestistico italiano, la sostenibilità economico-finanziaria dei club e la valorizzazione dei giovani. 

Ultimi video

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:00
Pallavolo: è Turchia-Cina la seconda semifinale di Nations League femminile
15:08
Vela, Red Bull Italy SailGP Team pronto per la tappa di Portsmouth
15:06
Atletica, Tortu rinuncia agli assoluti di Firenze. Salta la partecipazione agli Europei di Birmingham?
13:58
Giochi del Mediterraneo, Buonfiglio: "Onoreremo al meglio impegno di tutta Taranto"
13:12
Via libera della Camera al decreto Sport: passa al Senato