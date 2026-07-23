Giochi del Mediterraneo, Buonfiglio: "Onoreremo al meglio impegno di tutta Taranto"

23 Lug 2026 - 13:58
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"L'Italia Team si sta preparando per onorare al meglio l'impegno dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, un appuntamento di grande importanza non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche per la città di Taranto e per tutto il Sud Italia. Lo faremo come da tradizione, consapevoli della storia e del prestigio dell'Italia in questa manifestazione dedicata ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, il cui medagliere per nazione vede gli azzurri al comando davanti alla Francia. E lo faremo in piena condivisione con le istituzioni governative, il comitato organizzatore e gli enti locali". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, in una nota in merito alla partecipazione italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. "Insieme al segretario generale, Carlo Mornati, stiamo lavorando affinché il Coni sia al fianco delle 27 Federazioni impegnate - supportandole in tutte le loro necessità - e possa garantire alle azzurre e agli azzurri le migliori condizioni possibili", prosegue Buonfiglio. Che poi sottolinea come "schiereremo una squadra di circa 500 atleti, la delegazione più numerosa della manifestazione, presente in tutte le discipline previste dal programma ufficiale, con il supporto di oltre 200 componenti tra staff tecnici, allenatori, personale medico e sanitario e addetti alla missione". Infine il numero del Coni sottolinea come "il Capo Missione sarà Alessio Palombi, affiancato dai Vice Capi Missione Elisa Santoni, responsabile dell'area sport, Giampiero Pastore, per l'Istituto di medicina e scienza dello Sport, e Danilo di Tommaso, per la comunicazione e il cerimoniale. Il 30 luglio, con la chiusura delle iscrizioni, ufficializzeremo la composizione della squadra e i nomi dei due portabandiera sul sito Italia Team dedicato, che sarà lanciato per l'occasione".

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