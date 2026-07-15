Snowboard, l'Italia fa tris: in Coppa del Mondo anche Racines

Nella prossima stagione invernale la Coppa del Mondo di snowboard italiana avrà accanto alle tappe di Cortina d'Ampezzo (12 dicembre) e Carezza (17 dicembre), anche un appuntamento a Racines, sabato 30 gennaio 2027. Nella località a due passi da Vipiteno, che si inserisce tra la storica tappa di Bad Gastein e poi la pausa che precederà, nell'ultimo week-end di febbraio, le gare polacche di Krynica, con il Mondiale di Montafon a caratterizzare marzo prima delle finali classiche di Winterberg, si disputerà uno slalom parallelo maschile e femminile. Dopo tanti anni di Coppa Europa, ecco l'inserimento della località altoatesina nel calendario della prossima stagione per quanto riguarda il massimo circuito. "A Racines c'è grande esperienza e tanta motivazione di tutte le parti coinvolte - ha dichiarato il direttore di gara della coppa del mondo Uwe Beier - e si sta già pianificando un accordo pluriennale e questo ci dà fiducia sul fatto che Racines possa diventare un appuntamento fisso di Coppa del Mondo".