Volley: Nations League, Italia ko con Brasile al tiebreak, fine imbattibilità Azzurre

08 Giu 2026 - 08:53
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Si ferma con il Brasile la striscia di vittorie in match ufficiali (39 successi consecutivi) della nazionale italiana. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno combattuto strenuamente in campo non riuscendo però ad avere la meglio di un Brasile, praticamente al completo, sospinto da oltre 10mila spettatori verso un successo che contro l'Italia, mancava dalla week 2 di VNL 2024 a Macao (proprio l'ultima sconfitta delle azzurre prima della lunga serie di vittorie). Le ragazze di Ze Roberto, in un PalaSport Nilson Nelson di Brasilia a dir poco incandescente, hanno, infatti, trionfato nel match più atteso della Pool 2 di VNL 2-3 (15-25; 22-25; 25-22; 26-24; 12-15) balzando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno (4 vittorie e 0 sconfitte). L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale di VNL con in valigia 3 successi, 1 sconfitta e tanta fondamentale esperienza maturata da un gruppo nuovo composto per la maggior parte da esordienti giovanissime. Un ottimo bottino dunque che consente a capitan Cambi e compagne di guardare con estrema fiducia alle Finals di Macao. 

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