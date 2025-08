Tennis, Wta Cincinnati: Cocciaretto fuori nelle qualificazioni

Nulla da fare per Elisabetta Cocciaretto nelle qualificazioni del 'Cincinnati Open', Wta 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di montepremi di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. La 24enne di Fermo, n.77 Wta e quarta testa di serie delle "quali", è stata battuta per 6-4 6-4, in un'ora e 38 minuti di partita, dall'australiana Priscilla Hon, n.129 del ranking, che si è così presa la rivincita per la brutta sconfitta rimediata dalla marchigiana quest'anno ad aprile al primo turno delle qualificazioni del "1000" sulla terra di Madrid. Hon si giocherà il pass per il main draw con la tedesca Ella Seidel, n.127 Wta, che ha liquidato per 62 61 la statunitense Lepchenko, n.126 Wta e 24esima testa di serie.