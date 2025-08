Hulk Hogan, Bronstein (Raf): "Onoreremo sua eredità"

Hendrickson ha battuto il medaglia d'oro olimpica Gable Steveson, aggiudicandosi il titolo nazionale dei 285 libbre ai campionati di lotta Ncaa Division I a marzo. Il takedown di Hendrickson nella finale ha regalato al peso massimo dell'Oklahoma State la vittoria per 5-4, chiudendo una stagione con un record di 27-0 e interrompendo la striscia di vittorie di Steveson a 70 incontri. Hendrickson ha poi vinto l'Hodge Trophy come miglior lottatore universitario maschile della nazione. Elders è stato campione dei Giochi Africani nella categoria 97 chilogrammi nel 2024 e si è qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024 in quella categoria di peso. Altri incontri maschili includono Bo Nickal contro Jacob Cardenas; Yianni Diakomihalis contro Bajrang Punia; Darrion Caldwell contro Real Woods e Austin Gomez contro Lance Palmer. Gli incontri femminili in programma sono: Kennedy Blades contro Alejandra Rivera; e Sarah Hildebrandt contro Zeltzin Hernandez.