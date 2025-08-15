Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Paolini verso match con Gauff: "La chiave sarà servire bene"

15 Ago 2025 - 20:06

"Credo che sarà una partita molto diversa. Qua il campo è molto veloce quindi ci saranno degli aggiustamenti da fare rispetto alle partite sulla terra, però la chiave sarà servire bene, cercare di essere aggressiva nei turni di servizio e soprattutto cercare di prendere l'iniziativa, cosa che con lei non è facile". Lo ha detto Jasmine Paolini in vista della partita con Coco Gauff valida per i quarti di finale del Cincinnati Open. "Sarà tosta perché lei qui ha vinto due anni fa ed è una giocatrice forte: speriamo di fare una buona performance", ha aggiunto la tennista azzurra. In parità, 2-2, il bilancio dei confronti diretti tra l'azzurra e l'americana, con "Jas" che ha vinto proprio gli ultimi due: nei quarti sulla terra indoor di Stoccarda ad aprile e soprattutto in finale sulla terra del Foro Italico a Roma a maggio. Coco però si è aggiudicata la sfida giocata proprio nei quarti di Cincinnati nel 2023.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

01:31
Super Sinner a Cincinnati

Super Sinner a Cincinnati

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:00
Tennis, Cincinnati: Sabalenka ko con la Rybakina nei quarti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
21:37
Tennis, Wta Cincinnati: Swiatek batte Kalinskaya e va in semifinale
20:15
Tennis, Atp Cincinnati: Musetti-Sonego vanno in semifinale di doppio
20:06
Tennis, Paolini verso match con Gauff: "La chiave sarà servire bene"