Tennis, Paolini verso match con Gauff: "La chiave sarà servire bene"

"Credo che sarà una partita molto diversa. Qua il campo è molto veloce quindi ci saranno degli aggiustamenti da fare rispetto alle partite sulla terra, però la chiave sarà servire bene, cercare di essere aggressiva nei turni di servizio e soprattutto cercare di prendere l'iniziativa, cosa che con lei non è facile". Lo ha detto Jasmine Paolini in vista della partita con Coco Gauff valida per i quarti di finale del Cincinnati Open. "Sarà tosta perché lei qui ha vinto due anni fa ed è una giocatrice forte: speriamo di fare una buona performance", ha aggiunto la tennista azzurra. In parità, 2-2, il bilancio dei confronti diretti tra l'azzurra e l'americana, con "Jas" che ha vinto proprio gli ultimi due: nei quarti sulla terra indoor di Stoccarda ad aprile e soprattutto in finale sulla terra del Foro Italico a Roma a maggio. Coco però si è aggiudicata la sfida giocata proprio nei quarti di Cincinnati nel 2023.