Volley: Mondiali, le 14 azzurre in partenza per Thailandia

Definito il roster italiano che prenderà parte al Campionato del Mondo 2025 di pallavolo femminile in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Dopo due settimane di intenso lavoro tra Cavalese e Milano, il ct Julio Velasco ha ufficializzato la lista delle 14 azzurre che voleranno in Thailandia. L'Italia, dopo tre giorni di break, si ritroverà al Centro Pavesi lunedì 18 agosto per poi partire martedì 19 agosto alla volta di Phuket dove capitan Danesi e compagne faranno il proprio esordio mondiale il 22 agosto alle ore 15:30 italiane contro la Slovacchia. Questa la lista delle 14 azzurre per il Campionato del Mondo: palleggiatrici Carlotta Cambi, Alessia Orro; centrali Benedetta Sartori, Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmina Akrari; schiacciatrici Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini; opposti Paola Egonu, 2Ekaterina Antropova; liberi Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.