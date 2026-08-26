Volley: Italia-Germania da record, ai tedeschi il set più lungo della storia!

26 Ago 2026 - 23:00
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Il match amichevole di Reggio Calabria tra l'Italia di De Giorgi e la Germania, valida per la FIPAV Cup Men Elite, entra nell'album dei record per il set (il primo) più lungo della storia del volley: alla fine l'hanno spuntata i tedeschi per 66-64 dopo un'ora e mezza di gioco! Battuto il precedente primato che risaliva alla gara di Volley Nations League tra Argentina e Polonia, terminato 50-48 in 62 minuti di gioco e disputato il 28 giugno 2026. Per gli azzurri è il primo test in vista degli Europei: l'esordio degli azzurri è in programma il 10 settembre a Napoli contro la Svezia.

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