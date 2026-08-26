MotoGP: Ogura infortunato, non correrà ad Aragon

26 Ago 2026 - 23:01
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Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), attualmente terzo nel Mondiale MotoGP, salterà la gara di Aragon di questo fine settimana a causa di un infortunio alla mano sinistra che richiederà un intervento chirurgico, in programma domani. La squadra americana ha spiegato che Ogura si è infortunato mentre si allenava in Giappone, ma la gravità è stata accertata solo al suo ritorno in Europa. "Al suo arrivo in Europa, è stato scoperto che la frattura vicino al pollice sinistro richiedeva un intervento chirurgico" ha spiegato Trackhouse, team satellite di Aprilia. Si tratta di un duro colpo per il pilota giapponese che, contro ogni previsione, si è affermato come contendente al titolo mondiale nonostante sia solo alla sua seconda stagione in MotoGP. A fine giugno ha ottenuto la sua prima vittoria nella classe regina in Olanda ed altri tre podi nei Gran Premi quest'anno, tra cui un terzo posto in Francia e secondi posti in Repubblica Ceca e Germania. Il pilota italiano Lorenzo Savadori lo sostituirà sul circuito Motorland Aragon di Alcaniz. 

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