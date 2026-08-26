Us Open: wild card per Wawrinka e per le sorelle Williams

26 Ago 2026 - 22:09
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Serena e Venus Williams e Stan Wawrinka hanno ricevuto una wild card per partecipare agli Us Open, le sorelle Usa al torneo di doppio e l'elvetico a quello maschile in quella che sarà la sua ultima partecipazione ad uno slam, dieci anni dopo il titolo vinto a New York. Le Williams sono state campionesse in doppio a Flushing Meadows nel 1999 e nel 2009. Wawrinka ha beneficiato del ritiro per infortunio dello statunitense Patrick Kypson e potrà, a 41 anni, prendere parte anche al quarto slam stagionale, dopo Australian Open (dove ha raggiunto il terzo turno), Roland Garros e Wimbledon (fuori all'esordio), ai quali era stato sempre ammesso con wild card. Serena e Venus avevano già ricevuto una wild card per Wimbledon, rinunciando poi per un problema fisico patito dalla prima durante il match di singolare. Serena ha dimostrato di aver recuperato bene, scendendo in campo e regalando spettacolo ieri sera nel doppio misto al fianco di Carlos Alcaraz, nonostante la sconfitta nei quarti di finale con Flavio Cobolli e Belinda Bencic.

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