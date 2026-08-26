Ciclismo: Italia oro nel Team relay ai mondiali Mtb

26 Ago 2026 - 21:03
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Dopo tredici anni, l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai Mondiali Mtb, in corso in Trentino. Juri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera, argento, e gli Stati Uniti, bronzo. Grande soddisfazione da parte del presidente della Federciclismo (Fci), Cordiano Dagnoni: "Il Team Relay premia tutto un movimento, perché mette insieme le tre categorie agonistiche (Elite, Under 23 e Junior), uomini e donne. È una formula che ci permette di vedere rappresentata in una sola gara la qualità e la profondità del nostro settore - ha detto -. L'Italia dimostra di avere anche nel fuoristrada un movimento di prima qualità e questo titolo mondiale ne è una conferma. Complimenti ai sei ragazzi che hanno corso oggi, ai tecnici e a tutto lo staff". Al termine della prova, gli azzurri hanno dedicato la vittoria a Chiara Teocchi, in recupero dopo un grave incidente che le ha causato un trauma spinale e ha richiesto un intervento chirurgico. Per lei la squadra ha esposto un tricolore con la scritta "Forza Chiara". 

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