Ciclismo: Italia oro nel Team relay ai mondiali Mtb

Dopo tredici anni, l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai Mondiali Mtb, in corso in Trentino. Juri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pellizotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera, argento, e gli Stati Uniti, bronzo. Grande soddisfazione da parte del presidente della Federciclismo (Fci), Cordiano Dagnoni: "Il Team Relay premia tutto un movimento, perché mette insieme le tre categorie agonistiche (Elite, Under 23 e Junior), uomini e donne. È una formula che ci permette di vedere rappresentata in una sola gara la qualità e la profondità del nostro settore - ha detto -. L'Italia dimostra di avere anche nel fuoristrada un movimento di prima qualità e questo titolo mondiale ne è una conferma. Complimenti ai sei ragazzi che hanno corso oggi, ai tecnici e a tutto lo staff". Al termine della prova, gli azzurri hanno dedicato la vittoria a Chiara Teocchi, in recupero dopo un grave incidente che le ha causato un trauma spinale e ha richiesto un intervento chirurgico. Per lei la squadra ha esposto un tricolore con la scritta "Forza Chiara".