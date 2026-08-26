Cina: robot abbassa ancora il record sui 100 metri a 8,64

Un robot velocista ha segnato un altro record nei 100 metri al termine dei World Humanoid Robot Games, la manifestazione cinese della durata di cinque giorni giunta alla sua seconda edizione a Pechino. Oltre 2.000 robot umanoidi si sono sfidati in discipline in stile olimpico, tra cui calcio, pugilato e corsa. Il robot vincitore ha percorso i 100 metri in 8,64 secondi, battendo il record segnato ieri da un altro robot che aveva corso in 8,86 secondi. A titolo di confronto, il record mondiale dei 100 metri maschili è di 9,58 secondi, stabilito da Usain Bolt nel 2009. Diversi robot corridori, compreso il campione, si sono schiantati contro una barriera imbottita dopo aver tagliato il traguardo. Da alcuni di loro sono schizzate scintille, mentre il personale accorreva con gli estintori. Quasi tutti i robot corridori sono stati infine trasportati via in barella. I robot hanno gareggiato anche in attività della vita quotidiana, tra cui lavori domestici, servizi alberghieri e interventi di emergenza. Tutti e due i record sono stati stabiliti dallo stesso modello di robot umanoide, il Tiangong Ultra, sviluppato dal Centro di Innovazione di Pechino per la Robotica Umanoide, noto anche come X-Humanoid. L'azienda è stata fondata a Pechino nel 2023.