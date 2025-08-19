Volley, Europei 2026: Napoli, Modena, Torino e Milano le sedi ufficiali

"Grazie alla loro notevole esperienza nell'organizzazione di grandi eventi di pallavolo e alle quattro città ospitanti incredibilmente iconiche, l'Italia è il partner ideale per l'organizzazione di un EuroVolley 2026 memorabile. Sono certo che sarà un evento e un'esperienza per giocatori e tifosi che porterà il nostro sport a livelli senza precedenti. Non vedo l'ora di lavorare insieme ai nostri amici e colleghi italiani mentre inizia il conto alla rovescia per quella che sarà una grande festa e per questo vorrei ringraziare tutte le autorità locali e regionali per il loro sostegno e la loro collaborazione", ha aggiunto il presidente della CEV, Roko Sikiric.