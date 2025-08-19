Logo SportMediaset
A Lama Mocogno campionato italiano del lancio del ruzzolone

19 Ago 2025 - 16:18
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Le piste di Lama Mocogno, in provincia di Modena, si preparano a ospitare il 52/o Campionato Italiano assoluto di lancio del ruzzolone. Promossa dalla FIGeST, Federazione italiana giochi e sport tradizionali, la manifestazione, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Lama Tolè, si terrà dal 22 al 24 agosto. Il programma prenderà il via venerdì 22 agosto con le prove libere per tutti gli atleti, seguite dal Campionato italiano giovanile, in programma nel pomeriggio. La giornata si concluderà con la premiazione dei Campioni italiani giovanili. Sabato 23 sarà il giorno del 'taglio del nastro' e dell'inizio ufficiale delle gare. Domenica 24 si terranno le fasi finali, con semifinali e finali che decreteranno i vincitori del titolo assoluto. A seguire, la cerimonia di premiazione e la chiusura della manifestazione. Il gioco del ruzzolone, derivato dal lancio della forma di formaggio, viene effettuato con un disco di legno assomigliante la forma di formaggio, ed una cordella. Le misure del 'ruzzolone sono: diametro 26 cm., spessore 6 cm., peso non inferiore a 2 Kg. Si lancia il ruzzolone con la cordella in senso verticale (di coltello) oppure a mano libera a scelta del giocatore. 

