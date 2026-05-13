Volley donne: Paola Egonu giocherà a Milano anche nella stagione 26/27

13 Mag 2026 - 17:00

"Potenza, leadership e talento: Paola Egonu confermata alla Numia Vero Volley Milano per la stagione 2026/2027. Dopo un'annata straordinaria, l'opposta numero 18 si appresta a vivere la quarta stagione consecutiva con la maglia rosablu e, per il secondo anno, ricoprirà il ruolo di capitano con l'obiettivo di guidare una squadra giovane e ambiziosa verso importanti traguardi. Alla prima stagione da capitana Egonu è stata protagonista del match che ha consegnato a Milano la Supercoppa Fineco 2025, primo trofeo nazionale per la formazione femminile di Vero Volley. Numeri da record per l'opposta azzurra che ha sfondato il muro dei 1000 punti messi a segno tra le competizioni di Lega Volley Femminile e CEV Champions League, confermandosi tra le migliori nel suo ruolo". Lo rende noto la Vero Volley Milano in un comunicato. "Sono molto contenta di continuare la mia avventura con la maglia della Numia Vero Volley Milano - le parole di Paola Egonu - La stagione appena conclusa ci ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, e spero che la prossima potrà darcene altrettante. L'anno prossimo lavoreremo con una squadra determinata a lottare per raggiungere grandi obiettivi: non vedo l'ora di tornare in palestra e iniziare una nuova stagione insieme".

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