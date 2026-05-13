MotoGP, Vinales torna in pista a Jerez

Maverick Vinales tornerà in pista nel fine settimana della MotoGP a Barcellona. Lo spagnolo del team Tech 3 ha recuperato dall'infortunio alla spalla e sarà in sella alla sua Ktm dopo aver saltato Austin e Jerez. “Sono felice di essere tornato e di poter finalmente riprendere a correre. Le ultime settimane non sono state facili. Ho lavorato duramente ogni giorno per recuperare, con il supporto costante di Red Bull all'APC, e torno nelle migliori condizioni possibili. Ora mi sento forte e motivato a tornare in sella. Voglio ringraziare il team per il supporto e la pazienza, e non potrei essere più entusiasta di ripartire nel mio Gran Premio di casa in Catalogna”, ha detto.