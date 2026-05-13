Pallavolo: le 30 convocate di Velasco per la Volleyball Nations League
Il ct Julio Velasco ha consegnato oggi la lista delle 30 azzurre che disputeranno la Volleyball Nations League 2026 (prima partita Italia-Bulgaria il 3 giugno a Brasilia, ore 21.30 italiane). Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli, Francesca Scola. Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Federica Pelloni. Opposti: Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop. Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo. Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari.