Volley, De Giorgi dopo la sconfitta: "Ora guardiamo agli Europei"

30 Lug 2026 - 15:19
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Si é concluso nei quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo (Cina) con parziali di 22-25, 21-25, 21-25. Gli azzurri non sono riusciti a esprimere il loro miglior gioco, mentre gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà gli avversari. Una sconfitta che "non deve oscurare, ma illuminare", ha commentato il ct Ferdinando De Giorgi, pur non nascondendo la delusione per l'eliminazione dalla final eight. Si volta subito pagina, c'é l'Europeo da onorare (inizio il 10 settembre). "Come tutti i ragazzi, sono dispiaciuto. Bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno fatto una partita molto intensa e in generale hanno giocato bene - ha detto De Giorgi -. Noi, invece, pur nelle difficoltà che proponeva questo match, non ce la siamo giocata come volevamo. Abbiamo subito troppo in ricezione, preso troppi ace e mezzi punti. In attacco, invece, abbiamo tenuto. Guardando anche le statistiche, però chiaramente siamo stati penalizzati dalla nostra prestazione di squadra in ricezione. È forse la prima volta che ci capita di subire una quantità così elevata di punti". "Bisogna prenderne atto e affrontarla con tranquillità, perché sulla bontà dei ragazzi, del gruppo e di quello che dobbiamo fare non ho nessun dubbio - ha aggiunto il tecnico - È sicuramente un peccato, perché costa tanta fatica arrivare fin qui e avremmo voluto giocarcela meglio. Avremo davanti a noi l'appuntamento clou di questa stagione, i Campionati Europei e quindi a parte questo momento di delusione, tireremo una linea per tenere le cose positive". "È stata una Nations League nella quale, per vari motivi e opportunità, abbiamo giocato con tanti ragazzi - la conclusione del ct - Questa è stata una cosa positiva, perché ci sono state delle buone risposte e c'è stata l'opportunità di farli crescere. Ora non si può racchiudere tutto in una partita e il risultato di questa partita non deve oscurare, ma illuminare. Perché ora dobbiamo vedere le cose che possiamo fare meglio e preparare con grande fiducia l'appuntamento dell'Europeo".

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