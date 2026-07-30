Tennis, a Cincinnati presente anche Djokovic: "Non vedo l'ora"

Novak Djokovic ha annunciato che parteciperà al torneo Atp 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto prossimi e che vedrà tra i partecipanti, oltre a Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz, reduce dall'infortunio al polso che lo ha tenuto fuori dai tornei per vari mesi. "Sono felice di annunciare che quest'anno tornerò a Cincinnati per la prima volta dal 2023, quando ho giocato una delle migliori finali al meglio dei tre set della mia carriera in un 1000 - afferma Djokovic in un video diffuso dagli organizzatori del torneo in Ohio -. Non vedo l'ora di tornare in campo e giocare di fronte a voi, e vedere fan da tutto il mondo al torneo".