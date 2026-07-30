Bologna, Lepore: "La Unipol Hall sarà il nuovo Madison, tempio del basket"

30 Lug 2026 - 16:06
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"Per noi sarà il nuovo Madison". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha definito la nuova Unipol Hall, il padiglione polifunzionale di BolognaFiere che dalla fine dell'anno ospiterà la Virtus, ma anche concerti, fiere, congressi e grandi eventi. L'occasione è stata la posa dell'ultima trave di copertura, che segna il completamento delle opere strutturali dell'impianto, il cui cronoprogramma, è stato assicurato, procede regolarmente. Il 'Madison' è il soprannome che i bolognesi danno al PalaDozza di Piazza Azzarita, citando il tempo del basket di New York.

La nuova Unipol Hall sorgerà al posto dell'ex padiglione 35. Avrà una superficie di circa 12.000 metri quadrati, una capienza massima di 12.000 spettatori, tribune telescopiche e spazi riconfigurabili per ospitare manifestazioni sportive, concerti, congressi ed eventi internazionali. L'investimento supera i 75 milioni di euro ed è sostenuto interamente da BolognaFiere nell'ambito del programma di sviluppo del quartiere fieristico. "Credo che oggi abbiate visto materialmente cosa Bologna è in grado di realizzare. In un solo anno siamo partiti con questi lavori e arriveremo all'inaugurazione con Eima e la Coppa Davis", ha detto Lepore, ricordando i principali investimenti avviati in città negli ultimi anni. "Questo sarà il nuovo tempio della pallacanestro". "L'idea è che le persone arrivino in Fiera e ci passino anche mezza giornata, che possano fermarsi dopo una partita o un concerto - ha aggiunto - vogliamo che diventi un quartiere da vivere". Il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha confermato che l'obiettivo resta l'apertura il 14 novembre, in tempo per le fiere e gli appuntamenti sportivi autunnali.

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