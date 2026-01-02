Logo SportMediaset

Volley, De Gennaro Mvp del 2025. Fabris: "Ha ridefinito il ruolo del libero"

02 Gen 2026 - 17:10

Dopo il trionfo di Paola Egonu lo scorso anno, lo scettro di miglior giocatrice del pianeta resta in Italia e vola nelle mani di una leggenda assoluta: Monica De Gennaro. Il libero della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e della Nazionale è stata eletta miglior pallavolista dell'anno solare 2025 dal team social di Volleyball World, confermando una supremazia tecnica e carismatica che non conosce età, senza considerare il Grande Slam vinto la scorsa stagione con le pantere e il successo mondiale con l'Italia.

Il premio a 'Moki' è solo la punta di diamante di un movimento che domina le classifiche internazionali. La Serie A si conferma il Campionato per eccellenza, piazzando ben 8 atlete nelle prime 10 posizioni del ranking mondiale. A completare il podio dietro la giocatrice nata a Piano di Sorrento, secondo posto per Gabi della stessa Conegliano e terzo per Alessia Orro, oggi al Fenerbahce ma per metà anno regista della Numia Vero Volley Milano. Al sesto posto la due volte Campionessa del Mondo, con la Nazionale e la Savino Del Bene Scandicci, Ekaterina Antropova, seguita da Mayu Ishikawa dell'Igor Gorgonzola Novara e dal duo meneghino formato da Paola Egonu e da Anna Danesi all'ottavo e al nono, prima di Myriam Sylla, anche lei con un passato nel capoluogo lombardo, a chiudere la top10. 

Questo il commento del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris: "Chi ben comincia... continua a vincere. Dopo il tributo a Paola Egonu nel 2024, oggi celebriamo Monica De Gennaro, un'atleta che ha ridefinito il ruolo del libero nel volley moderno. Vedere otto giocatrici legate al nostro campionato nelle prime dieci posizioni al mondo non è un caso, ma la conferma che la Serie A è la vera casa del volley d'eccellenza. Complimenti a Monica, esempio di professionalità e talento infinito, e a tutte le nostre campionesse che rendono ogni domenica il nostro campionato uno spettacolo unico". 

Come da tradizione, la Lega Pallavolo Serie A Femminile organizzerà un tributo speciale per Monica De Gennaro in occasione del prossimo turno di campionato, che vedrà la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano affrontare l'Igor Gorgonzola Novara al Palaverde il 4 gennaio, per permettere a tutto il pubblico di tributare il giusto applauso alla regina del volley mondiale. 

