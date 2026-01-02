Volley, De Gennaro Mvp del 2025. Fabris: "Ha ridefinito il ruolo del libero"

Il premio a 'Moki' è solo la punta di diamante di un movimento che domina le classifiche internazionali. La Serie A si conferma il Campionato per eccellenza, piazzando ben 8 atlete nelle prime 10 posizioni del ranking mondiale. A completare il podio dietro la giocatrice nata a Piano di Sorrento, secondo posto per Gabi della stessa Conegliano e terzo per Alessia Orro, oggi al Fenerbahce ma per metà anno regista della Numia Vero Volley Milano. Al sesto posto la due volte Campionessa del Mondo, con la Nazionale e la Savino Del Bene Scandicci, Ekaterina Antropova, seguita da Mayu Ishikawa dell'Igor Gorgonzola Novara e dal duo meneghino formato da Paola Egonu e da Anna Danesi all'ottavo e al nono, prima di Myriam Sylla, anche lei con un passato nel capoluogo lombardo, a chiudere la top10.