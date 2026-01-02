Sci alpino, grave infortunio al ginocchio per l'austriaca Liensberger: addio Giochi

© Getty Images
La medaglia d'argento olimpica nello slalom Katharina Liensberger ha riportato gravi lesioni al ginocchio in un incidente in allenamento, ponendo fine alla sua stagione olimpica. La Federazione Internazionale Sci e Snowboard riferisce che ha riportato una frattura del piatto tibiale, una lesione del menisco e una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La caduta è avvenuta durante l'allenamento di slalom gigante a St. Michael, in Austria. Liensberger dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico.
Questi infortuni la escludono dalle Olimpiadi invernali in Italia il mese prossimo. La campionessa del mondo di slalom 2021 si è classificata seconda ai Giochi invernali del 2022 a Pechino. Si è classificata quarta nel suo ultimo slalom di Coppa del Mondo a Semmering, in Austria, domenica.