Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci alpino, grave infortunio al ginocchio per l'austriaca Liensberger: addio Giochi

02 Gen 2026 - 17:56
© Getty Images

© Getty Images

La medaglia d'argento olimpica nello slalom Katharina Liensberger ha riportato gravi lesioni al ginocchio in un incidente in allenamento, ponendo fine alla sua stagione olimpica. La Federazione Internazionale Sci e Snowboard riferisce che ha riportato una frattura del piatto tibiale, una lesione del menisco e una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La caduta è avvenuta durante l'allenamento di slalom gigante a St. Michael, in Austria. Liensberger dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico.

Questi infortuni la escludono dalle Olimpiadi invernali in Italia il mese prossimo. La campionessa del mondo di slalom 2021 si è classificata seconda ai Giochi invernali del 2022 a Pechino. Si è classificata quarta nel suo ultimo slalom di Coppa del Mondo a Semmering, in Austria, domenica.

Ultimi video

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:27
Rugby, URC: le Zebre Parma in Scozia affrontano i Glasgow Warriors
18:20
Skeleton, CdM: azzurra Margaglio quarta a Winterberg
17:56
Sci alpino, grave infortunio al ginocchio per l'austriaca Liensberger: addio Giochi
17:10
Volley, De Gennaro Mvp del 2025. Fabris: "Ha ridefinito il ruolo del libero"
16:03
Milano-Cortina: anche Laura Pausini a Cerimonia apertura Giochi invernali