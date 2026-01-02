Logo SportMediaset

Milano-Cortina: anche Laura Pausini a Cerimonia apertura Giochi invernali

02 Gen 2026 - 16:03

Icona della musica mondiale, Laura Pausini sarà una dei superospiti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Artista italiana riconosciuta e premiata a livello mondiale, Laura Pausini ha saputo portare la musica italiana oltre i confini nazionali, diventando ambasciatrice di un linguaggio universale che unisce ed emoziona. Pausini ha venduto oltre 70 milioni di album in tutto il mondo, conquistando un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, un Golden Globe e una nomination agli Oscar® nel corso di una carriera di successo lunga più di 30 anni. 

Laura Pausini incarna in modo autentico il concetto di Armonia, elemento centrale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sua musica, capace di attraversare generazioni, culture e lingue diverse, rappresenta un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra radici italiane e respiro internazionale. Il suo coinvolgimento durante la Cerimonia di Apertura sarà espressione autentica dell'italianità e della sua tradizione. Laura Pausini sarà protagonista di un momento fortemente iconico e dal grande coinvolgimento emotivo offrendo al pubblico un'emozione collettiva spettacolare. Con la sua partecipazione, la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, si conferma un evento ancora più imperdibile, destinato a rimanere nella storia. 

