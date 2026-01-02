Skeleton, CdM: azzurra Margaglio quarta a Winterberg

La tedesca Jaquelin Pfeifer (+0"80) e la britannica Freya Tarbit (+1"00) sono quinta e sesta in una classifica che propone Alessandra Fumagalli al 15esimo posto con un gap di 1"79. Flock è leader della classifica generale con 1034 punti ed un margine di 16 lunghezze sulla belga Kim Meylemans; terza è Pfeifer a quota 929; Alessandra Fumagalli occupa la 14esima piazza con 584 mentre Valentina Margaglio risale al 19esimo posto con 478 punti. La prossima tappa di Coppa del Mondo è in programma venerdì 9 gennaio a St. Moritz, Svizzera, dove sono previste le due sfide individuali seguite dalla gara mista a squadre.