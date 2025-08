Atletica: ottavo titolo italiano per Larissa Iapichino nel salto in lungo

Ottavo titolo italiano, il quarto all'aperto, per Larissa Iapichino nel salto in lungo. Agli Assoluti di Caorle la fiorentina delle Fiamme Oro vince dopo due nulli iniziali, poi al quarto salto ottiene un 6,78 con cui onora questi campionati e si assicura il primo posto davanti a una tribuna piena di gente, che tifa tutta per lei. Larissa precede Arianna Battistella (Carabinieri) soddisfatta del suo 6,41 e Chiara Galvani (Atl. Brescia 1950) terza con 6,20. A Daisy Okasue, 29enne torinese delle Fiamme Gialle, riesce la doppietta lancio del disco-getto del peso. Ieri aveva vinto il titolo tricolore nella specialità in cui si è piazzata ottava all'Olimpiade di Parigi, oggi ha replicato nel peso conquistando il suo primo 'scudetto' nella specialità che le appartiene meno, ma che adora. Il successo odierno è frutto del suo 15,55 all'ultimo lancio, per superare in extremis Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino, 15,41), con Vivian Osagie terza a 14,54.