Verstappen corre al Nuerburgring: "choccato" per il pilota morto in pista

Il Mondiale di Formula 1 è sospeso in attesa della ripresa negli Usa, a inizio maggio, e così Max Verstappen cerca sfogo alla sua passione in altre categorie. L'olandese nel weekend sta partecipando ad una prova Endurance al Nuerburgring, in Germania, funestata ieri da un drammatico incidente che ha coinvolto sette vetture e provocato la morte di un pilota, Juha Miettinen, 66 anni, che era al volante di una Bmw. Scosso, Verstappen ha reagito alla tragedia sui social dicendosi "choccato". "Il motorsport è qualcosa che tutti amiamo, ma in momenti come questo ci ricorda quanto possa essere pericoloso. Invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Juha", ha scritto. Ieri l'olandese non era in pista, ma dovrebbe gareggiare oggi al volante di una Mercedes nella corsa valida per le qualificazioni della Nuerburgring Langstrecken Series (NLS) per la 24 Ore di Le Mans, che si terrà a maggio e alla quale Verstappen dovrebbe partecipare. Gli organizzatori hanno dichiarato che la gara si svolgerà dopo un minuto di silenzio durante la formazione sulla griglia di partenza.