Ciclismo: Evenepoel punta l'Amstel Gold Race, non c'è Pogacar

18 Apr 2026 - 14:13

Sarà Remco Evenepoel l'uomo da battere alla Amstel Gold Race in programma domani, gara d'apertura del trittico delle Ardenne. Il belga, terzo lo scorso anno dietro a Mattias Skjelmose e Tadej Pogacar, può approfittare proprio della assenza dello sloveno. Dodici mesi fa Evenepoel era riuscito a rientrare sullo sloveno in fuga solitaria da 40 chilometri dal traguardo ma i due hanno poi pagato gli sforzi, cedendo nello sprint finale al danese, presente per tentare il bis, mentre mancheranno anche al via Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. "Sarò motivato non da un senso di rivalsa ma semplicemente perché voglio vincere questa gara che è unica e spesso è fatta di tanti colpi di scena", ha detto il "piccolo cannibale" alla tvbelga VRT a proposito dell'unica classica olandese che deve il suo nome a una marca di birra, giunta alla 60/a edizione. I 257 km del tracciato limburghese sono punteggiati da 33 muri corti ma secchi per un dislivello di 3400 metri. "La corsa è lunga e ritmica. Mi va benissimo. Assomiglia alla Liegi anche se i muri sono più corti", analizza il doppio campione olimpico di Parigi-2024.

Evenepoel ha avuto un ottimo inizio di stagione, poi dopo il successo al Giro della Comunità Valenciana ha avuto un calo di forma ma ora, come dimostrato dal terzo posto al Fiandre, sembra tornato forma. La sfida col campione del mondo è rinviata al 26 aprile proprio per la Liegi-Bastogne-Liegi. La gara di domenica prossima sarà solo la quinta da inizio di stagione per Pogacar che si è concentrato sulle gare 'Monumento'. Ha vinto la Sanremo ed il Giro delle Fiandre prima di essere battuto da van Aert alla Roubaix. L'Amstel vedrà al via una nutrita pattuglia di italiani, ma sarà difficile aspettarsi un acuto così come nella gara femminile, cui partecipano tante delle migliori goniste olandesi e belghe.

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