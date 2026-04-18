Ciclismo: Evenepoel punta l'Amstel Gold Race, non c'è Pogacar

Sarà Remco Evenepoel l'uomo da battere alla Amstel Gold Race in programma domani, gara d'apertura del trittico delle Ardenne. Il belga, terzo lo scorso anno dietro a Mattias Skjelmose e Tadej Pogacar, può approfittare proprio della assenza dello sloveno. Dodici mesi fa Evenepoel era riuscito a rientrare sullo sloveno in fuga solitaria da 40 chilometri dal traguardo ma i due hanno poi pagato gli sforzi, cedendo nello sprint finale al danese, presente per tentare il bis, mentre mancheranno anche al via Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. "Sarò motivato non da un senso di rivalsa ma semplicemente perché voglio vincere questa gara che è unica e spesso è fatta di tanti colpi di scena", ha detto il "piccolo cannibale" alla tvbelga VRT a proposito dell'unica classica olandese che deve il suo nome a una marca di birra, giunta alla 60/a edizione. I 257 km del tracciato limburghese sono punteggiati da 33 muri corti ma secchi per un dislivello di 3400 metri. "La corsa è lunga e ritmica. Mi va benissimo. Assomiglia alla Liegi anche se i muri sono più corti", analizza il doppio campione olimpico di Parigi-2024.