Playoff Nba: SuperLeBron guida i Lakers, successi per Cavaliers, Nuggets e Knicks

19 Apr 2026 - 08:45

Il fattore campo domina l'avvio dei playoff Nba 2026, con quattro vittorie interne su quattro gare disputate tra il 18 e il 19 aprile. Successi per Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, New York Knicks e Los Angeles Lakers, mentre le serie iniziano tutte sull'1-0 per le squadre di casa. I Cavaliers superano i Toronto Raptors 126-113 con Donovan Mitchell protagonista da 32 punti, decisivo nel break tra secondo e terzo quarto che indirizza la gara. I Nuggets battono Minnesota 116-105 grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic (25 punti, 13 rimbalzi e 11 assist), dopo una gara complicata ma controllata nel finale. I New York Knicks piegano Atlanta 113-102 con 28 punti di Jalen Brunson e un parziale decisivo nel terzo quarto, mentre i Los Angeles Lakers regolano Houston 107-98 nonostante le assenze di Luka Doncic e Austin Reaves. Protagonisti LeBron James (19 punti, 13 assist e 8 rimbalzi) e Luke Kennard, top scorer con 27 punti.

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