Djokovic e Eileen Gu conduttori cerimonia Laureus World Sports Awards

"I Laureus World Sports Awards occupano un posto speciale nel mio cuore. Celebrano non solo l'eccellenza nello sport, ma anche il potere dello sport di fare la differenza. Nel corso degli anni ho avuto l'onore di ricevere cinque statuette Laureus. È sempre un'opportunità unica per incontrare atleti di altri sport e conoscere gli eroi dello sport che compongono la Laureus World Sports Academy. L'anno scorso ho avuto il privilegio di consegnare a Mondo Duplantis il premio Laureus World Sportsman of the Year e questa volta sono lieto di presentare la cerimonia con Eileen, un'atleta straordinaria che comprende appieno lo scopo e la missione di Laureus", ha dichiarato Novak Djokovic. "I Laureus World Sports Awards sono incredibilmente speciali per gli atleti, perché celebrano i nostri successi in un modo unico: attraverso il rispetto e la comprensione dei nostri colleghi, ispirando milioni di giovani appassionati di sport in tutto il mondo. Sono davvero i premi degli atleti e vincere un Laureus nel 2023 è stato un momento fondamentale della mia carriera. Sono stata entusiasta di tornare l'anno scorso per consegnare il Laureus Sport for Good Award a Kick4Life e il Lifetime Achievement Award a Kelly Slater. Ora, far parte dello show come presentatrice, al fianco di Novak - una persona di cui ammiro il percorso e i successi da così tanto tempo - è un vero onore", ha aggiunto Eileen Gu.