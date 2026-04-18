Djokovic e Eileen Gu conduttori cerimonia Laureus World Sports Awards
Novak Djokovic ed Eileen Gu, due degli atleti più influenti della loro generazione, condurranno insieme i Laureus World Sports Awards di quest'anno, in un evento storico per la più grande cerimonia di premiazione sportiva. Mai prima d'ora due atleti avevano presentato il premio più prestigioso del calendario sportivo, che quest'anno si terrà nell'iconico Palacio de Cibeles di Madrid, lunedì 20 aprile. La cerimonia riunirà i più grandi nomi dello sport, dello spettacolo e della cultura per celebrare l'eccellenza, la resilienza e l'ispirazione sul palcoscenico più importante dello sport. Trasmesse in tutto il mondo a milioni di spettatori, le Laureus World Sports Awards infiammano i social media, con fan e atleti di tutto il mondo che interagiscono mentre vengono annunciati i vincitori e si vivono momenti magici tra gli sportivi #OnlyAtLaureus.
Djokovic ha vinto per ben cinque volte il premio Laureus World Sportsman of the Year, un record eguagliato, ed è medaglia d'oro olimpica e detiene il record di 24 titoli del Grande Slam in singolare maschile. Eileen Gu è invece la sciatrice freestyle più titolata nella storia di questo sport: pluricampionessa olimpica e mondiale, vincitrice del premio Laureus World Action Sportsperson of the Year 2023 e ambasciatrice Laureus. Insieme, presenteranno il premio più ambito dagli atleti d'élite, il Laureus, in diverse categorie tra cui sportivo e sportiva dell'anno, squadra dell'anno, rivelazione dell'anno e ritorno dell'anno. La presenza di Djokovic e Gu come presentatori sottolinea la reputazione dei Laureus World Sports Awards come "i premi degli atleti", apprezzati da sportivi e sportive in quanto mettono a confronto campioni di ogni disciplina e votati dai loro colleghi.
Solo ai Laureus World Sports Awards i vincitori vengono scelti dalla Laureus World Sports Academy, composta da 69 leggende dello sport i cui successi abbracciano generazioni e discipline. Questo riconoscimento da parte dei colleghi è il motivo per cui i Laureus rimangono il premio più ambito nello sport. È quindi appropriato che due atleti di livello mondiale ed ex vincitori dei Laureus si uniscano per presentare la cerimonia, giunta alla sua 27ª edizione. In passato, i premi sono stati presentati da star di Hollywood come Bill Murray, Andy Garcia, Samuel L. Jackson e Benedict Cumberbatch, mentre Lindsey Vonn - vincitrice del premio Laureus World Sports Woman of the Year nel 2011 e membro dell'Academy - è diventata la prima atleta a condurre la cerimonia, nel 2025.
"I Laureus World Sports Awards occupano un posto speciale nel mio cuore. Celebrano non solo l'eccellenza nello sport, ma anche il potere dello sport di fare la differenza. Nel corso degli anni ho avuto l'onore di ricevere cinque statuette Laureus. È sempre un'opportunità unica per incontrare atleti di altri sport e conoscere gli eroi dello sport che compongono la Laureus World Sports Academy. L'anno scorso ho avuto il privilegio di consegnare a Mondo Duplantis il premio Laureus World Sportsman of the Year e questa volta sono lieto di presentare la cerimonia con Eileen, un'atleta straordinaria che comprende appieno lo scopo e la missione di Laureus", ha dichiarato Novak Djokovic. "I Laureus World Sports Awards sono incredibilmente speciali per gli atleti, perché celebrano i nostri successi in un modo unico: attraverso il rispetto e la comprensione dei nostri colleghi, ispirando milioni di giovani appassionati di sport in tutto il mondo. Sono davvero i premi degli atleti e vincere un Laureus nel 2023 è stato un momento fondamentale della mia carriera. Sono stata entusiasta di tornare l'anno scorso per consegnare il Laureus Sport for Good Award a Kick4Life e il Lifetime Achievement Award a Kelly Slater. Ora, far parte dello show come presentatrice, al fianco di Novak - una persona di cui ammiro il percorso e i successi da così tanto tempo - è un vero onore", ha aggiunto Eileen Gu.