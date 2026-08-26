Vela, Trofeo Gianni Poma: la regata che unisce le generazioni

Due splendide giornate di sole e vento hanno incorniciato la ventiseiesima edizione del Trofeo Gianni Poma, appuntamento centrale nella stagione dello Yacht Club Santo Stefano dedicato alla memoria di Gianni Poma, figura chiave nella storia del Club e della sua scuola vela. Il Trofeo rinnova ogni anno la sua identità di regata unendo diverse generazioni e rappresenta un momento in cui passione per il mare, spirito sportivo e senso di appartenenza si incontrano. La formula a eliminazione rende le sfide avvincenti fino all'ultima prova e trova il suo significato più autentico nella capacità di riunire sullo stesso campo di regata equipaggi misti e velisti di età diverse, in un confronto nel quale agonismo, rispetto reciproco, fair play e spirito di squadra convivono naturalmente. Anche il pubblico diventa parte integrante dell'evento: dalla terrazza del Club, affacciata sul campo di regata, soci, familiari e amici seguono da vicino ogni fase delle sfide in mare, in una sorta di teatro naturale nel quale competizione e partecipazione si fondono e rafforzano il senso di comunità. Le regate e la classifica finale: 22 gli equipaggi iscritti, 13 le regate disputate in condizioni meteo perfette con Maestrale dai 7 ai 15 nodi 1.Giancarlo Poma - Clara Castelli hanno vinto in tutte le regate disputate; in finale 3 primi posti su 4, con la scelta di non interferire con gli avversari ancora in lotta per il podio nell'ultima prova in programma. Al secondo posto:Alberto Bezzi ed Egle De Angelis. Sul terzo gradino del podio Livia Cambieri e Alessandro Solivetti L'equipaggio di Giancarlo Poma e Clara Castelli, grazie al successo nelle edizioni 2025 e 2026, ha conquistato il Trofeo Challenge Gianni Poma che da regolamento viene assegnato all'equipaggio che lo vince due volte. Questo premio non veniva assegnato dal 2012. "È stato molto emozionante vedere una così grande partecipazione di giovani e di adulti con un livello tecnico sempre molto alto dopo 26 edizioni - ha sottolineato Marco Poma, Commodoro e direttore sportivo del sodalizio - È una grande soddisfazione e il modo più bello per onorare la memoria di mio padre. Ringrazio il Comitato di Regata, gli Arbitri e tutto il personale del Club che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento". "In un tempo in cui allo sport è affidato sempre più anche il compito di trasmettere valori, generare modelli di comportamento e creare legami - ha dichiarato Alessandro Rinaldi, Presidente dello Yacht Club Santo Stefano - il Trofeo Gianni Poma si conferma un momento fortemente identitario per il nostro Club e un appuntamento in cui la tradizione dialoga con il futuro e la vela diventa un linguaggio comune e condiviso tra le generazioni".