Basket: Nazionale donne, Azzurre a Parigi per test con la Francia

Quella tra Italia e Francia è una sfidainfinita: il bilancio dei 94 precedenti conta 43 vittorie perl'Italia e 51 sconfitte. Dal primo storico incrocio del 13 aprile1930 a Nizza (34-16 per la Francia), il "derby" con letransalpine ha abbracciato quasi un secolo di pallacanestro.L'ultimo incrocio il 29 giugno 2025 nell'indimenticabilefinale per il Bronzo vinta dalle Azzurre 54-69 ad Atene. Il successopiù netto il 21 giugno 1996 a Quartu S. Elena (Italia-Francia 98-56).Il ko più pesante il 9 giugno 1969 a Messina (Italia-Francia 30-74) Leparole di coach Capobianco: "Ci attendono altre due sfide dilivello molto alto. La Francia ha un'identità ben definita: giocaa ritmi elevati, con grande atletismo, velocità e una spiccata forzanell'uno contro uno. Giocheremo a casa loro, contro atlete che sistanno contendendo un posto per il Mondiale. Da questo test mi aspettoun'ulteriore crescita mentale e massima attenzione ai dettagli sucui stiamo lavorando, come gli angoli di blocco e la disciplinadifensiva. Vogliamo valorizzare ogni possesso: questo significa siaconquistare i rimbalzi per non concedere seconde chance, sia evitarepalle perse ingenue. Inoltre, lavoreremo sull'equilibrio tra giocoperimetrale e interno, per individuare subito dove prendere vantaggioe alzare le percentuali al tiro. Le ragazze hanno sostenuto un ottimoallenamento; c'è fiducia nel percorso. Dobbiamo essere capaci digiocare con serenità, ma senza perdere durezza e disciplina,mantenendo la nostra identità all'interno del gioco di squadra.Infine, amplierò le rotazioni. A questi livelli è fondamentale che chientra sia pronta a fare la cosa giusta fin dal primo pallone, senzabisogno di due o tre azioni per carburare. Non possiamo permettercitempi di attesa: l'impatto con la partita deve essereimmediato".