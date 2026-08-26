MotoGp: Aldeguer firma biennale con VR46 Racing Team di Valentino Rossi

A partire dalla stagione 2027 e per due anni, Fermin Aldeguer vestirà i colori giallo fluo del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il pilota spagnolo, attualmente al suo secondo anno in MotoGP, sarà pilota ufficiale Ducati Corse e disporrà di una Ducati Desmosedici GP factory. Lo rende noto il sito della MotoGp. Classe 2005, Aldeguer è il pilota più giovane della griglia e uno dei più grandi talenti del panorama MotoGP, come ha già mostrato in pista. Muove i primi passi in Spagna vincendo campionati regionali e nazionali. Debutta nel Mondiale nel 2021 in MotoE, dopo aver vinto nelle serie europee. Nella categoria elettrica si fa notare sin da subito guadagnandosi l'accesso in Moto2, dove mostra il proprio potenziale diventando ben presto uno dei piloti più apprezzati e ambiti. L'esordio in MotoGP arriva nel 2025, anno in cui conquista tre podi e la sua prima vittoria nella classe regina (in Indonesia), diventando il secondo pilota più giovane di sempre a vincere nella categoria. Chiude la stagione del debutto fra i primi dieci ed è rookie dell'anno. Attualmente, Aldeguer è undicesimo in campionato, con un podio all'attivo (Barcellona) nonostante abbia perso tre gare.
Fermin Aldeguer ha dichiarato: "Sono molto contento di fare questo passo nella mia carriera in MotoGP con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Firmare con la squadra di Valentino è incredibile. Lui è sempre stato uno dei miei idoli, un punto di riferimento. Penso che averlo all'interno del team potrà aiutarmi a migliorare come pilota, grazie ai suoi preziosi consigli. Il VR46 Racing Team è il Ducati Factory Supported Team, una squadra estremamente professionale, sono felice di correre con loro. Con il nuovo regolamento per il 2027, il mio obiettivo sarà adattarmi alle nuove gomme, ma anche alla nuova moto. Avere la Ducati ufficiale aiuterà moltissimo per l'evoluzione durante la stagione. Sarà un anno in cui punteremo a essere costanti, non commettere errori e passare più tempo possibile sulla moto per raccogliere informazioni. Sono sicuro che lavoreremo benissimo con tutto il team e gli ingegneri Ducati, potremo fare un gran lavoro e puntare a essere costantemente nelle prime cinque posizioni. Non posso chiudere senza una menzione di ringraziamento a tutta la squadra Gresini Racing e a Nadia, che mi hanno aiutato a crescere e portato fino a qui".