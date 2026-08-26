MotoGp: Aldeguer firma biennale con VR46 Racing Team di Valentino Rossi

Fermin Aldeguer ha dichiarato: "Sono molto contento di fare questo passo nella mia carriera in MotoGP con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Firmare con la squadra di Valentino è incredibile. Lui è sempre stato uno dei miei idoli, un punto di riferimento. Penso che averlo all'interno del team potrà aiutarmi a migliorare come pilota, grazie ai suoi preziosi consigli. Il VR46 Racing Team è il Ducati Factory Supported Team, una squadra estremamente professionale, sono felice di correre con loro. Con il nuovo regolamento per il 2027, il mio obiettivo sarà adattarmi alle nuove gomme, ma anche alla nuova moto. Avere la Ducati ufficiale aiuterà moltissimo per l'evoluzione durante la stagione. Sarà un anno in cui punteremo a essere costanti, non commettere errori e passare più tempo possibile sulla moto per raccogliere informazioni. Sono sicuro che lavoreremo benissimo con tutto il team e gli ingegneri Ducati, potremo fare un gran lavoro e puntare a essere costantemente nelle prime cinque posizioni. Non posso chiudere senza una menzione di ringraziamento a tutta la squadra Gresini Racing e a Nadia, che mi hanno aiutato a crescere e portato fino a qui".