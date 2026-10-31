Rugby, Urc: Benetton supera Edimburgo

31 Ott 2026 - 19:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Benetton Rugby supera la capolista Edimburgo 31-12 nell'ultimo appuntamento di ottobre, prima della sosta internazionale di novembre, nel Round 5 di URC. I Leoni esultano per la prima vittoria in campionato e festeggiano 5 punti importanti per la classifica. Questi i marcatori della partita: 2' meta Gritti, 25' meta Mendy, 33' meta Bernasconi, 40' p. Umaga; 44' p. Umaga, 49' meta Ratave tr. Umaga, 55' meta Morris tr. Grayson, 70' meta Paterson, 75' p. Smith. Trasformazioni: Benetton Rugby 1/4 (Umaga 1/4); Edinburgh Rugby 1/2 (Grayson 1/1, Thompson 0/1). Punizioni: Benetton Rugby 3/3 (Umaga 2/2, Smith 1/1); Edinburgh Rugby 0/1 (Grayson 0/1).

Ultimi video

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

01:49
Il ritorno di Clemente Russo

Il ritorno di Clemente Russo

01:19
MCH CLEMENTE RUSSO VESTITO ED ELMAGHRABY TUTA - CONFERENZA STAMPA 30/10 MCH

La conferenza stampa di presentazione del match tra Clemente Russo e Elmaghraby

00:53
MCH BERRETTINI VS DE MINAUR SRV

Tennis: Berrettini, niente da fare contro De Minaur

02:05
Clemente Russo, il ritorno

Clemente Russo - Il ritorno di Tatanka: il faccia a faccia con Elmaghraby in conferenza stampa

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Lo sport spagnolo in lutto: tra le vittime di Urda c’è anche Julieta Gallego, aveva 24 anni

MCH BERRETTINI VS DE MINAUR SRV

Tennis: Berrettini, niente da fare contro De Minaur

MCH CLEMENTE RUSSO VESTITO ED ELMAGHRABY TUTA - CONFERENZA STAMPA 30/10 MCH

La conferenza stampa di presentazione del match tra Clemente Russo e Elmaghraby

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:59
Tennis, Atp Vienna: De Minaur sorprende Zverev, finale contro Alcaraz
19:44
Tennis, Atp Basilea: in finale Vacherot e Lehecka
19:43
Rugby, Urc: Benetton supera Edimburgo
19:06
F1: richiamo per Hadjar dopo spinta ad un tifoso nel paddock in Messico
18:34
Basket, Ncaa dal Papa: a Roma lo show Notre Dame-Villanova