Rugby, Urc: Benetton supera Edimburgo

Il Benetton Rugby supera la capolista Edimburgo 31-12 nell'ultimo appuntamento di ottobre, prima della sosta internazionale di novembre, nel Round 5 di URC. I Leoni esultano per la prima vittoria in campionato e festeggiano 5 punti importanti per la classifica. Questi i marcatori della partita: 2' meta Gritti, 25' meta Mendy, 33' meta Bernasconi, 40' p. Umaga; 44' p. Umaga, 49' meta Ratave tr. Umaga, 55' meta Morris tr. Grayson, 70' meta Paterson, 75' p. Smith. Trasformazioni: Benetton Rugby 1/4 (Umaga 1/4); Edinburgh Rugby 1/2 (Grayson 1/1, Thompson 0/1). Punizioni: Benetton Rugby 3/3 (Umaga 2/2, Smith 1/1); Edinburgh Rugby 0/1 (Grayson 0/1).