Tennis, Atp Vienna: De Minaur sorprende Zverev, finale contro Alcaraz

Sarà a sorpresa Alex de Minaur l'avversario dello spagnolo Carlos Alcaraz nella finale dell''Erste Bank Open', Atp 500 in scena sul cemento indoor di Vienna, in Austria, con un montepremi di 2.797.985 euro. Nella seconda semifinale, il tennista australiano, testa di serie numero 5 e n.10 del ranking Atp, autore ieri dell'eliminazione di Matteo Berrettini, si è imposto sul tedesco Alexander Zverev, che da lunedì sarà ufficialmente il nuovo n.1 del mondo scalzando Jannik Sinner, con il punteggio di 6-4, 1-6, 7-6(4). La vittoria di De Minaur complica i piani di Flavio Cobolli, visto che l'australiano è uno dei contendenti per le Atp Finals, all'inseguimento del romano.